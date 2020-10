L’allarme dell’ISS: Contagi in aumento, la gente stia a casa (Di venerdì 23 ottobre 2020) «È fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibile e riduca tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine». E’ … L'articolo L’allarme dell’ISS: Contagi in aumento, la gente stia a casa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) «È fondamentale che la popolazione rimanga aquando possibile e riduca tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine». E’ … L'articolo L’allarme dell’ISS:in, laè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SantellaMarco : RT @CalcioFinanza: L'allarme dell'ISS: epidemia in rapido peggioramento, fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibile e… - Jack91x : RT @CalcioFinanza: L'allarme dell'ISS: epidemia in rapido peggioramento, fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibile e… - PulitiElena : RT @CalcioFinanza: L'allarme dell'ISS: epidemia in rapido peggioramento, fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibile e… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione L’allarme dell’ISS: Contagi in aumento, la gente stia a casa: «È fondamentale che la… - CalcioFinanza : L'allarme dell'ISS: epidemia in rapido peggioramento, fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme dell’ISS Covid, l’onda dei contagi arriva sulle terapie intensive. Almeno 10 regioni a rischio,… Il Fatto Quotidiano