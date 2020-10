I Teatri sono luoghi sicuri, non perdetevi l’emozione di andare a teatro (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ partita la prima settimana de Il Piano Be, la programmazione ideata dal teatro Bellini di Napoli, diretto da Roberta, Gabriele e Daniele Russo. Cartellone che prende origine dallo spirito di solidarietà e collaborazione, per andare incontro alla situazione di difficoltà attraversata dalle giovani realtà teatrali del territorio in questo lungo periodo di emergenza sanitaria. Ed è con questa spada di Damocle costante sulle chiusure/mezze aperture dei Teatri– e alla luce della nuova ordinanza regionale che impone il coprifuoco dalle ore 23.00 – che si anticipano anche gli orari degli spettacoli alle ore 20.00. Tre rappresentazioni al giorno – questa la novità dei fratelli Russo – in tre orari differenti, fino a dicembre, in scena alle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ partita la prima settimana de Il Piano Be, la programmazione ideata dalBellini di Napoli, diretto da Roberta, Gabriele e Daniele Russo. Cartellone che prende origine dallo spirito di solidarietà e collaborazione, perincontro alla situazione di difficoltà attraversata dalle giovani realtà teatrali del territorio in questo lungo periodo di emergenza sanitaria. Ed è con questa spada di Damocle costante sulle chiusure/mezze aperture dei– e alla luce della nuova ordinanza regionale che impone il coprifuoco dalle ore 23.00 – che si anticipano anche gli orari degli spettacoli alle ore 20.00. Tre rappresentazioni al giorno – questa la novità dei fratelli Russo – in tre orari differenti, fino a dicembre, in scena alle ...

matteosalvinimi : Palestre e piscine, sport all’aria aperta, teatri, musica e spettacolo. Per il governo sono questi i “nemici del po… - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Palestre e piscine, sport all’aria aperta, teatri, musica e spettacolo. Per il governo sono questi… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Lina Sastri dopo l’eliminazione a @Ballando_Rai “sono contenta di aver avuto questo palcoscenico in un momento in cui… - Lorenzo_effe : @BatbelinGianca @klosed22 @NicolaPorro ma infatti. l'alternativa? accetto le critiche ma costruttive....basta con i… - Sestopoterecom : Covid. Forlì, Melandri: “Teatri e luoghi culturali sono sicuri per spettacoli e incontri” -

Ultime Notizie dalla rete : Teatri sono I Teatri sono luoghi sicuri, non perdetevi l’emozione di andare a teatro OptiMagazine Il 27 ottobre prende il via la XII stagione di “Nel gioco del Jazz”

Il 2020 si chiude il 17 dicembre ancora al Teatro Forma con “No Eyes – Looking at Lester Young”, omaggio simbolico a uno dei geni della storia del jazz, “inventore” del sax tenore: Lester Young. Il ...

Phyllida Lloyd, un inno alle donne in fuga dalla violenza

La regista di cinema e teatro britannica, con la decisiva collaborazione dell'attrice irlandese Clare Dunne che firma anche la sceneggiatura, oltre ad essere protagonista, porta alla ribalta un inno ...

Il 2020 si chiude il 17 dicembre ancora al Teatro Forma con “No Eyes – Looking at Lester Young”, omaggio simbolico a uno dei geni della storia del jazz, “inventore” del sax tenore: Lester Young. Il ...La regista di cinema e teatro britannica, con la decisiva collaborazione dell'attrice irlandese Clare Dunne che firma anche la sceneggiatura, oltre ad essere protagonista, porta alla ribalta un inno ...