Grande fratello Vip 5, Adua incinta? La strana richiesta agli autori (Di venerdì 23 ottobre 2020) Adua Del Vesco continua a far parlare di sé. Durante una conversazione con l'amica Dayane Mello, l'attrice si è confidata, ammettendo di aver un dubbio. L'inquilina della casa del Grande fratello Vip sospetta infatti di essere incinta, tanto da richiedere un test di gravidanza. Ecco la verità. Ammettiamolo, Adua Del Vesco sa come stare sotto i riflettori. L'attrice, che recentemente è tornata a farsi chiamare con il suo vero nome Rosalinda, non riesce a stare tranquilla. Durante una conversazione riservata avvenuta ieri sera, ha confidato all'amica Dayane il motivo della sua preoccupazione. La concorrente del Grande fratello Vip è infatti convinta di essere incinta. L'attrice ha ...

