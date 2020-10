Giro d’Italia 2020, Josef Cerny: chi è l’uomo inaspettato che ha vinto la tappa. Salta l’ultimo duello Demare-Sagan (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il pubblico del Giro d’Italia 2020 deve semplicemente ringraziare Josef Cerny per aver animato il finale dell’Abbiategrasso-Asti. Sì, perchè è inutile dare per scontata la partenza da Morbegno quando i corridori si sono fatti 130 chilometri in meno rispetto ai 258 previsti per una ribellione dell’ultimo minuto di cui nessuno ci ha ancora capito qualcosa. Ma abbandoniamo un attimo questa polemica, ed esaltiamo l’azione del ceco della CCC che ha rallegrato il finale della giornata odierna. Il ventisettenne di Praga, si è reso protagonista di un’azione da vero finisseur arrivata a 20 chilometri dal traguardo nel gruppetto degli unici superstiti della fuga di oggi. In breve tempo ha subito guadagnato un certo margine, ha resistito e insistito come se fosse in una di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il pubblico deld’Italiadeve semplicemente ringraziareper aver animato il finale dell’Abbiategrasso-Asti. Sì, perchè è inutile dare per scontata la partenza da Morbegno quando i corridori si sono fatti 130 chilometri in meno rispetto ai 258 previsti per una ribellione dell’ultimo minuto di cui nessuno ci ha ancora capito qualcosa. Ma abbandoniamo un attimo questa polemica, ed esaltiamo l’azione del ceco della CCC che ha rallegrato il finale della giornata odierna. Il ventisettenne di Praga, si è reso protagonista di un’azione da vero finisseur arrivata a 20 chilometri dal traguardo nel gruppetto degli unici superstiti della fuga di oggi. In breve tempo ha subito guadagnato un certo margine, ha resistito e insistito come se fosse in una di ...

