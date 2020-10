Francesco Oppini usa Tommaso Zorzi: il post di Alba Parietti (poi cancellato) (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 è stata molto apprezzata dai social, che non perdono occasione per creare meme e video sui due vipponi. Non in ultimo l’esilarante scenetta con i capelli spettinati. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e il figlio di Alba Parietti sarebbe stato accusato di avvicinarsi a Tommaso per strategia. Stefania Orlando dubita di Francesco Oppini Tutto era iniziato quando Francesco Oppini aveva deciso di schierarsi dalla parte di Tommaso durante la puntata di lunedì scorso, scatenando dure reazioni nel gruppo dei “comodini”. A quel punto, sui social, erano apparsi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’amicizia traal Grande Fratello Vip 5 è stata molto apprezzata dai social, che non perdono occasione per creare meme e video sui due vipponi. Non in ultimo l’esilarante scenetta con i capelli spettinati. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e il figlio disarebbe stato accusato di avvicinarsi aper strategia. Stefania Orlando dubita diTutto era iniziato quandoaveva deciso di schierarsi dalla parte didurante la puntata di lunedì scorso, scatenando dure reazioni nel gruppo dei “comodini”. A quel punto, sui social, erano apparsi ...

riddick772 : Ma perché Oppini dovrebbe difendere Tommaso? Ieri notte non ha detto di non essere debole? Io non l'ho mai visto di… - sofia53015224 : RT @xflorenzistan: enock: preferisco una persona come elisabetta invece che altro, cioè ma chi cazzo sei? (riferito a tommy) oppini: in ef… - onlywithaz : RT @xflorenzistan: oppini: io mi sono schierato di là per non far passare l'idea del branco. io avevo altre tante persone affini a me quant… - wenderwall : RT @xflorenzistan: oppini: io mi sono schierato di là per non far passare l'idea del branco. io avevo altre tante persone affini a me quant… - liaa310 : Scusate ma anche Dayane ha detto di aver notato atteggiamenti ambigui di Oppini nei confronti di Tommaso. Ciò vuol… -