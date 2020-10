Coronavirus in Lombardia, Fontana: "O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro: se l'impennata di contagi continua possibile un lockdown" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore lombardo ribadisce che in questo momento il primo obiettivo "è evitare che la sanità si ingolfi" e rinnova l'appello "a stare a casa" Leggi su repubblica (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore lombardo ribadisce che in questo momento il primo obiettivo "è evitare che la sanità si ingolfi" e rinnova l'appello "a stare a casa"

