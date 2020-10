Ci sono i primi indagati nell’inchiesta sulla gestione dell’ospedale di Alzano Lombardo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luigi Cajazzo, l’ex direttore generale del Welfare della regione Lombardia, che si era dimesso lo scorso maggio, e il suo vice Marco Salmoiraghi, tuttora in carica, sono indagati per la gestione dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, chiuso e riaperto Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luigi Cajazzo, l’ex direttore generale del Welfare della regione Lombardia, che si era dimesso lo scorso maggio, e il suo vice Marco Salmoiraghi, tuttora in carica,per ladell’ospedale Pesenti Fenaroli di, chiuso e riaperto

NicolaPorro : I parlamentari per una volta primi della classe, hanno seguito l'invito di @GiuseppeConteIT e sono rimasti a casa.… - europainitalia : Facciamo il possibile per proteggere i posti di lavoro. Con #SURE sosteniamo i regimi di riduzione dell’orario lavo… - PaolaPisano_Min : Italia, Germania e Irlanda sono da oggi i primi Paesi dell’UE a garantire interoperabilità delle app di rilevazione… - DiDimiero : La rivincita di Bertolaso. L'ex capo della Protezione civile annuncia che nel reparto Covid realizzato nell'ex Fier… - weremess : @cyphvrkiller Ma che poi tutti pensano di essere così woke e alla fine sono i primi a “cancellare” chiunque per ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : sono primi Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24h: Uk e Francia sono fra i primi 5 Sky Tg24 Lavinio, cadavere a pezzi nel bosco: la chiave del giallo nella tuta della Roma

È avvolto nel mistero il ritrovamento di uno scheletro umano in un bosco alla periferia di Anzio. Saranno necessari almeno venti giorni per accertare il periodo della morte e ...

A Semproniano la prima Edizione de 'L'Olivone Millenario'

Semproniano: Un annullo filatelico dedicato all'Olivone Millenario di Semproniano. Sabato 24 ottobre nell'Ufficio postale di Semproniano sarà presente, dalle 8,30 alle 12,30, il Servizio Filate ...

È avvolto nel mistero il ritrovamento di uno scheletro umano in un bosco alla periferia di Anzio. Saranno necessari almeno venti giorni per accertare il periodo della morte e ...Semproniano: Un annullo filatelico dedicato all'Olivone Millenario di Semproniano. Sabato 24 ottobre nell'Ufficio postale di Semproniano sarà presente, dalle 8,30 alle 12,30, il Servizio Filate ...