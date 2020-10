Barcellona Real Madrid, un Clasico da si salvi chi può – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato pomeriggio di fuoco nella Liga che vivrà il primo confronto stagionale tra Barcellona e Real Madrid: un Clasico da dentro o fuori Sabato pomeriggio di fuoco nella Liga che vivrà il primo confronto stagionale tra Barcellona e Real Madrid: un Clasico da dentro o fuori per due colossi in forte crisi d’identità. Sarà un Barcellona-Real Madrid decisamente differente dagli altri. La temporada 2020/21 non è infatti iniziata sotto i migliori auspici per le due big del calcio iberico, addirittura entrambe sconfitte nelle ultime, rispettive sfide di Liga. La parola crisi aleggia nell’aria sempre più prepotentemente, anche alla luce ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato pomeriggio di fuoco nella Liga che vivrà il primo confronto stagionale tra: unda dentro o fuori Sabato pomeriggio di fuoco nella Liga che vivrà il primo confronto stagionale tra: unda dentro o fuori per due colossi in forte crisi d’identità. Sarà undecisamente differente dagli altri. La temporada 2020/21 non è infatti iniziata sotto i migliori auspici per le due big del calcio iberico, addirittura entrambe sconfitte nelle ultime, rispettive sfide di Liga. La parola crisi aleggia nell’aria sempre più prepotentemente, anche alla luce ...

