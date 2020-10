Assegno unico da luglio 2021, Mara Carfagna lotta per le famiglie: “deve partire da gennaio, ho anche indicato dove trovare i soldi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da tempo ormai si parla del futuro dell’Italia, destinata a vedere un netto calo di abitanti arrivanto a circa 28/30 milioni, come spiegato da Piero Angela in un servizio de “Le Iene”: di conseguenza il PIL crollerà e “l’Italia diventerà un Paese di Serie B o C”. Cosa c’è alla base di questo imminente crollo del paese? La mancanza di aiuti per le famiglie: sono sempre meno le coppie che decidono di creare una famiglia e fare figli, a causa delle spese importanti che si devono affrontare, come pannolini, latte artificiale (costosissimo) per chi non ha la fortuna di allattare e tanto altro. L’Italia ha la natalità più bassa in Europa, ogni anno nascono 200 mila persone in meno rispetto a quante ne muoiono: dati davvero sconcertanti! La piramide demografica si è rovesciata e lo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da tempo ormai si parla del futuro dell’Italia, destinata a vedere un netto calo di abitanti arrivanto a circa 28/30 milioni, come spiegato da Piero Angela in un servizio de “Le Iene”: di conseguenza il PIL crollerà e “l’Italia diventerà un Paese di Serie B o C”. Cosa c’è alla base di questo imminente crollo del paese? La mancanza di aiuti per le: sono sempre meno le coppie che decidono di creare una famiglia e fare figli, a causa delle spese importanti che si devono affrontare, come pannolini, latte artificiale (costosissimo) per chi non ha la fortuna di allattare e tanto altro. L’Italia ha la natalità più bassa in Europa, ogni anno nascono 200 mila persone in meno rispetto a quante ne muoiono: dati davvero sconcertanti! La piramide demografica si è rovesciata e lo ...

Mov5Stelle : Nella Manovra di bilancio 2021, abbiamo stanziato 3 miliardi di euro per dare il via all'assegno unico mensile per… - gualtierieurope : Per il 2021 abbiamo varato una #manovra fortemente espansiva, tutt’altro che basata su misure di corto respiro. Inf… - elenabonetti : Ci siamo. Il Cdm ha approvato lo stanziamento in legge di bilancio per l’assegno unico e universale, che partirà da… - marcocatalini2 : Famiglie, ma l'assegno unico per i figli arriva davvero? - Le Iene - Barby_Giordano : RT @ForumFamiglie: ? Con @redazioneiene abbiamo collaborato nella realizzazione di questo servizio ????All’interno, un luminare come Piero A… -