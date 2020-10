Aisla, Del Piero e Vialli in diretta Facebook aperta a tutti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre alle 21.00 Alessandro Del Piero e Gianluca Vialli parteciperanno alla diretta Facebook organizzata da Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per raccontare le loro storie di campioni dello sport e per sensibilizzare sul tema della ricerca sulla SLA. Insieme a loro vi saranno, tra gli altri, Massimo Mauro, presidente di Aisla e Benedetta Signorini, figlia di Gianluca Signorini, storico capitano del Genoa. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre alle 21.00 Alessandro Dele Gianlucaparteciperanno allaorganizzata da, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per raccontare le loro storie di campioni dello sport e per sensibilizzare sul tema della ricerca sulla SLA. Insieme a loro vi saranno, tra gli altri, Massimo Mauro, presidente die Benedetta Signorini, figlia di Gianluca Signorini, storico capitano del Genoa. ITA Sport Press.

