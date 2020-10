A fine ottobre arriva Chi Vuol Essere Milionario

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In uscita il 292020, Chimetterà a dura prova memoria e conoscenze dei giocatori! Pronti a sedervi sulla sedia dei concorrenti e vivere la sfida della vita?Sviluppato da Appeal Studios, Chisarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac. Il gioco offrirà la possibilità di scegliere tra 6 studi televisivi: americano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e italiano. Localizzato per ciascuno di questi Paesi, il gioco offre oltre 2000 domande diverse, specifiche per ogni nazione. Riuscirai a vincere il famoso milione? Riuscirai adre in fondo e portare a casa l'intero malloppo? Non farti intimidire dall'esorbitante cifra in ...