Sinner-Simon in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Colonia 2 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner dovrà vedersela con Gilles Simon, in occasione dei quarti di finale dell'Atp di Colonia 2 2020. L'azzurro ha ottenuto una convincente vittoria ai danni di Pierre-Hugues Herbert, abile doppista e ottimo servitore, e si appresta a scontrare un altro atleta francese, seppur con caratteristiche differenti dall'ultimo opponente menzionato. Il match andrà in scena venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 14.00: diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale dell'emittente e sulla pagina Facebook dedicata. Inoltre, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con approfondimenti post-match.

