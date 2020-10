Occupavano le case popolari per poi rivenderle: scoperto racket ad Acilia, denunciate 35 persone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia sono intervenuti ad Acilia, dove hanno eseguito un’ordinanza relativa all’applicazione di due misure cautelari personali e al sequestro preventivo di 13 appartamenti di edilizia popolare e denunciato 35 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di “invasione di edifici – ricettazione – furto aggravato – sostituzione di persona e truffa”. L’operazione: i dettagli Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale della Capitale, costituisce la conclusione di un’indagine, avviata nel febbraio 2019 e condotta dai Carabinieri per circa un anno. L’attività ha consentito di acclarare la presenza di un gruppo criminale che gestiva il racket ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia sono intervenuti ad, dove hanno eseguito un’ordinanza relativa all’applicazione di due misure cautelari personali e al sequestro preventivo di 13 appartamenti di edilizia popolare e denunciato 35, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di “invasione di edifici – ricettazione – furto aggravato – sostituzione di persona e truffa”. L’operazione: i dettagli Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale della Capitale, costituisce la conclusione di un’indagine, avviata nel febbraio 2019 e condotta dai Carabinieri per circa un anno. L’attività ha consentito di acclarare la presenza di un gruppo criminale che gestiva il...

