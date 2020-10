Matrimonio a prima vista, Sitara in lacrime: la dolorosa decisione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un colpo di scena a Matrimonio a prima vista: Gianluca e Sitara si dicono addio dopo il viaggio di nozze. E’ stata davvero un unione flash e quanto accaduto ha destato scalpore nel reality di Matrimonio a prima vista: la coppia Gianluca e Sitara si dice addio dopo il viaggio di nozze. Perché i due … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un colpo di scena a: Gianluca esi dicono addio dopo il viaggio di nozze. E’ stata davvero un unione flash e quanto accaduto ha destato scalpore nel reality di: la coppia Gianluca esi dice addio dopo il viaggio di nozze. Perché i due … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VanityFairIt : Un punto di non ritorno per la coppia formata da Sitara e Gianluca, mentre Andrea inizia a far capire a Nicole di n… - davidemaggio : Ascolti TV | Mercoledì 21 ottobre 2020· In 4,2 mln per l’Inter su Canale 5 (16.5%), Ulisse 14.7%. Flop Bignardi 1… - Matalalega : @salvinimi Il matrimonio è la prima causa del divorzio. Si dice così, no? - MarioManca : #MatrimonioAPrimaVista: la rabbia di Sitara e i dubbi di Andrea - realtimetvit : Le coppie stanno per affrontare un nuovo inizio nel loro #MatrimonioAPrimaVista: la tanto attesa - e temuta? - conv… -