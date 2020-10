L’infettivologo Massimo Galli: “Il coprifuoco sarà in tutta Italia, bisogna delimitare i focolai in 2 modi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non ci saranno alternative. Dovremo arrivare al coprifuoco in tutta Italia“: lo sostiene Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, per il quale “ci sono pochi dubbi” riguardo alle dichiarazioni dell’assessore alla Salute del Lazio secondo cui il coprifuoco è necessario in tutta Italia. “Si tratta di una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown, mi rendo conto. Però qualcosa bisogna fare“, afferma l’infettivologo in un’intervista al Messaggero. “Si è voluto in tutti i modi dire che le scuole non c’entrano con l’aumento dei contagi. Però questo non sta in piedi. Le scuole c’entrano. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non ci saranno alternative. Dovremo arrivare alin“: lo sostiene, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, per il quale “ci sono pochi dubbi” riguardo alle dichiarazioni dell’assessore alla Salute del Lazio secondo cui ilè necessario in. “Si tratta di una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown, mi rendo conto. Però qualcosafare“, afferma l’infettivologo in un’intervista al Messaggero. “Si è voluto in tutti i modi dire che le scuole non c’entrano con l’aumento dei contagi. Però questo non sta in piedi. Le scuole c’entrano. ...

RibesRojo : RT @alioscia16: L'infettivologo Massimo Galli: 'Il non necessario a breve andrà tolto' - alioscia16 : L'infettivologo Massimo Galli: 'Il non necessario a breve andrà tolto' - siamonoitv2000 : 'L'unico sistema che abbiamo per contrastare il #virus è ridurre le nostre libertà'. Massimo Andreoni, infettivolog… - TGTGTV2000 : RT @siamonoitv2000: #Covid in Italia e nel mondo: cosa dicono i dati? A #siamonoitv2000 #PinoCorrias, Manuela Lucchini, Alessandra Buzzetti… - marcventresca : RT @siamonoitv2000: #Covid in Italia e nel mondo: cosa dicono i dati? A #siamonoitv2000 #PinoCorrias, Manuela Lucchini, Alessandra Buzzetti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Massimo Covid, Galli: «Chiudere bar e ristoranti alle 23» Corriere della Sera