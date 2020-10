Juve | il recupero di Alex Sandro procede a rilento | Pirlo dovrà pazientare ancora prima di riaverlo a disposizione

Ultime Notizie dalla rete : Juve recupero

FantaMaster

Se per quanto riguarda le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini la Juve può tirare un sospiro di sollievo (il centrale resterà out solo per una decina di giorni circa), ben diverso è invece il ...Dopo aver conquistato 7 punti in tre partite, compreso il pareggio contro la Juventus, la sua posizione ha recuperato stabilità. Intanto in conferenza ha cercato di placare le tensioni interne: “Non c ...