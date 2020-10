Jared Leto tornerà a essere il Joker nella Snyder Cut di Justice League (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sembra proprio che Jared Leto potrà esaudire il suo desiderio di non abbandonare il personaggio di Joker! Leggi su nospoiler (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sembra proprio chepotrà esaudire il suo desiderio di non abbandonare il personaggio di

takaperfect : Forse dirò un'opinione impopolare ma a me piacque Jared Leto come Joker - _DrCommodore : Jared Leto tornerà nei panni di Joker per la Snyder Cut di Justice League - - LongTakeIt : #JaredLeto tornerà a vestire i panni di #JOKER nella #JusticeLeague di #ZackSnyder, miniserie aka director's cut ch… - comingsoonit : Colpo di scena: lavorando sul #JusticeLeagueSnyderCut , il regista ha deciso di coinvolgere un #Joker... ed è quell… - cinemaniaco_fb : ?????????????? DC shock: Jared Leto riprenderà il ruolo di Joker nella Snyder Cut di Justice League… -