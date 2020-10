Giro d’Italia 2020, Jai Hindley: “È stato un grande passo avanti per la mia carriera, ma anche un doppio trionfo per la Sunweb” (Di giovedì 22 ottobre 2020) trionfo ai Laghi di Cancano per il giovane australiano Jai Hindley davanti al britannico della Ineos Grenadiers Teo Geoghegan Hart, terzo posto per il nuovo leader della Corsa Rosa Wilco Kelderman. Si chiude così la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020, con tappa e maglia rosa per il Team Sunweb, dominatore della frazione del passo dello Stelvio, a soli tre giorni dalla conclusione del 103° Giro. Intervistato dopo la vittoria odierna, Hindley ha dichiarato: “È una sensazione incredibile. Una doppia vittoria per la mia squadra, e per me un grandissimo passo avanti per la mia carriera; un enorme traguardo. Questa vittoria vale tantissimo per me. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)ai Laghi di Cancano per il giovane australiano Jaial britannico della Ineos Grenadiers Teo Geoghegan Hart, terzo posto per il nuovo leader della Corsa Rosa Wilco Kelderman. Si chiude così la diciottesima tappa deld’Italia, con tappa e maglia rosa per il Team Sunweb, dominatore della frazione deldello Stelvio, a soli tre giorni dalla conclusione del 103°. Intervidopo la vittoria odierna,ha dichiarato: “È una sensazione incredibile. Una doppia vittoria per la mia squadra, e per me un grandissimoper la mia; un enorme traguardo. Questa vittoria vale tantissimo per me. ...

