Fiorentina, Chiesa capitano: Iachini si scusa con la squadra (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiusa definitivamente la vicenda della fascia di capitano a Chiesa con Iachini che ha chiesto scusa ai giocatori della Fiorentina Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini si è scusato con tutta la squadra per la decisione di cedere a Federico Chiesa la fascia di capitano in occasione della sfida con la Sampdoria, pochi giorni prima del suo passaggio in bianconero. Lo segnala Repubblica Firenze svelando un faccia a faccia fra il tecnico ed i giocatori in vista della gara di campionato contro l’Udinese, una partita che in caso di sconfitta potrebbe costare l’esonero all’allenatore viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiusa definitivamente la vicenda della fascia diconche ha chiestoai giocatori dellaIl tecnico dellaGiuseppesi èto con tutta laper la decisione di cedere a Federicola fascia diin occasione della sfida con la Sampdoria, pochi giorni prima del suo passaggio in bianconero. Lo segnala Repubblica Firenze svelando un faccia a faccia fra il tecnico ed i giocatori in vista della gara di campionato contro l’Udinese, una partita che in caso di sconfitta potrebbe costare l’esonero all’allenatore viola. Leggi su Calcionews24.com

