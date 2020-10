DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: inizio velocissimo, che fatica in gruppo (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 11.14 Il plotone dovrebbe aver raggiunto gli attaccanti, ora davanti c’è il solo Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation). 11.10 Nel gruppo Maglia Rosa sono rimasti una ventina di uomini. Corsa subito molto selettiva. Ora siamo in discesa e potranno rientrare corridori da dietro. 11.04 È la Maglia Azzurra Guerreiro a scollinare per primo sul GPM. 11.00 Ora si è formato un gruppo di una ventina di corridori al comando, il gruppo sembra poter lasciarlo andare. 10.55 Proseguono gli scatti, gruppo che è quasi in cima al GPM. Velocità in ogni caso altissima. 10.48 Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 11.14 Il plotone dovrebbe aver raggiunto gli attaccanti, ora davanti c’è il solo Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation). 11.10 NelMaglia Rosa sono rimasti una ventina di uomini. Corsa subito molto selettiva. Ora siamo in discesa e potranno rientrare corridori da dietro. 11.04 È la Maglia Azzurra Guerreiro a scollinare per primo sul GPM. 11.00 Ora si è formato undi una ventina di corridori al comando, ilsembra poter lasciarlo andare. 10.55 Proseguono gli scatti,che è quasi in cima al GPM. Velocità in ogni caso altissima. 10.48 Il ...

