Coronavirus: indagini zone rosse, acquisizione di documenti anche per Brusaferro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), è tra le persone coinvolte dall'acquisizione di documenti informatici (mail, chat) disposta dalla Procura di Bergamo ed eseguita oggi dalla Guardia di Finanza di Bergamo, secondo quanto si apprende da una fonte. Brusaferro non è indagato: l'inchiesta dei magistrati di Bergamo riguarda il caso delle mancate zone rosse, con particolare riferimento alla gestione dell'ospedale di Alzano Lombardo. Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), è tra le persone coinvolte dall'diinformatici (mail, chat) disposta dalla Procura di Bergamo ed eseguita oggi dalla Guardia di Finanza di Bergamo, secondo quanto si apprende da una fonte.non è indagato: l'inchiesta dei magistrati di Bergamo riguarda il caso delle mancate, con particolare riferimento alla gestione dell'ospedale di Alzano Lombardo.

Coronavirus, la situazione in Trentino al 22 ottobre

In quello diffuso poco fa si parla di altri 153 casi positivi, 55 di questi presentano sintomi, gli altri sono stati individuati dalle indagini epidemiologiche. Ci sono altri 10 minorenni (di cui 9 ...

