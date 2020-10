Coronavirus in Germania, superati i 10 mila contagi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid, record di positivi in Germania, superati i 10 mila contagi nelle ultime 24 ore. Appello della Merkel per contenere il diffondersi dell'epidemia Covid, record di positivi in Germania nelle ultime 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid, record di positivi ini 10nelle ultime 24 ore. Appello della Merkel per contenere il diffondersi dell'epidemia Covid, record di positivi innelle ultime 24 ore su Notizie.it.

repubblica : Coronavirus nel mondo: nuovo record di contagi per la Germania, in Giappone pesanti tagli alle agenzie di viaggio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Germania: picco di nuovi casi, 11.287 contagi in 24 ore #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania superata la soglia dei 10mila contagi in 24 ore. Record pure in Ucraina, intensive piene a… - annapaolaconcia : RT @ItalyinFFM: ??ATTENZIONE: dal 24 ottobre 2020 anche Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Ve… - ItalyinFFM : ??ATTENZIONE: dal 24 ottobre 2020 anche Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, F… -