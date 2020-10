Contatto con positivo Covid: quanto tempo bisogna aspettare per fare il tampone? (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Se ho avuto Contatto con positivo dopo quanto tempo devo fare il tampone?”; “Se sono stato accanto ad un soggetto a rischio e risulto negativo posso fare la vita di tutti i giorni?”, “quanto sono affidabili i test rapidi di cui si sente tanto parlare in queste ultime settimane?”. Sono soltanto alcuni degli interrogativi che tormentano oggi gli Italiani ai tempi del Covid. Per fare chiarezza ci pare opportuno rilanciare alcune parti dell’interessante intervista a Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio, concessa all’HuffPost. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Se ho avutocondopodevoil?”; “Se sono stato accanto ad un soggetto a rischio e risulto negativo possola vita di tutti i giorni?”, “sono affidabili i test rapidi di cui si sente tanto parlare in queste ultime settimane?”. Sono soltanto alcuni degli interrogativi che tormentano oggi gli Italiani ai tempi del. Perchiarezza ci pare opportuno rilanciare alcune parti dell’interessante intervista a Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio, concessa all’HuffPost. leggi anche ...

Mov5Stelle : Grazie a Immuni da oggi sei più protetto anche quando vai all'estero. Si chiama Interoperabilità. Con il nuovo aggi… - piersileri : La mascherina ci protegge. Evitiamo la possibilità di trasmettere il virus a chi ci sta vicino, avendo cura di tene… - Quirinale : #Mattarella:sconfiggere la #pandemia con le mascherine,con il distanziamento sociale,con i comportamenti responsabi… - GaetanoBellino : RT @Marco_dreams: Attendo che Gallera dica “La situazione oggi è migliore rispetto a Marzo: adesso devi andare a contatto con 3 infetti per… - franco_1968_ : @cris_cersei Non vi viene in mente che potrebbero scrivere 'ricovero per Covid' a tutti quello che risultano positi… -