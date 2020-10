Cig Covid | da aprile autorizzate oltre 3 miliardi ore

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagninel periodo dal primoal 30 settembre 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 3.058,1 milioni di cui: 1.475,9 milioni di Cig ordinaria, 988,2 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 594 milioni di Cig in deroga. Lo ha reso noto l’INPS. Nel mese di settembre 2020 sono state239 milioni di ore, il dato fa registrare una variazione congiunturale del – 14% rispetto alle oread agosto 2020. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, i settori che assorbono il maggior numero di oresono nell’ordine: “fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici” con 18,7 milioni di ore, ...