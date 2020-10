Celtic Milan 0-1 LIVE: Rade Krunic sblocca il risultato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al Celtic Park, la prima giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/21 tra Celtic e Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Celtic Park di Glasgow, Celtic e Milan si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Celtic Milan 0-1 MOVIOLA 28′ Tiro di Tonali – Sulla respinta della difesa del Celtic Tonali prova la conclusione volante, sbilenca. La palla è intercettata dalla difesa 21′ Occasione per il Milan – Brahim Diaz ruba palla e s’invola sulla fascia sinistra, palla ad Ibrahimovic che però non riesce a trovare il varco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) AlPark, la prima giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/21 tra: sintesi, tabellino,e cronacaAlPark di Glasgow,si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 28′ Tiro di Tonali – Sulla respinta della difesa delTonali prova la conclusione volante, sbilenca. La palla è intercettata dalla difesa 21′ Occasione per il– Brahim Diaz ruba palla e s’invola sulla fascia sinistra, palla ad Ibrahimovic che però non riesce a trovare il varco ...

SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - DiMarzio : #UEL | #Milan, la probabile formazione. Qualche cambio rispetto al derby. #CelticMilan - AlexKensei77 : RT @Pirichello: Io non ho guardato l’Inter in Champions, gli interisti stanno guardando Celtic-Milan in Europa League - MilanPress_it : 34' - Tanta corsa da parte dei Celtic, il Milan prova ad impostare una manovra studiata. Diversi errori da entrambe… -