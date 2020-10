Boris Giuliano e la lotta contro la mafia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020)-photo credits: Pinterestnasce a Piazza Armerina il 22 ottobre 1930. Fu uno dei più brillanti investigatori della Squadra Mobile di Palermo. Cresciuto in Libia a causa del lavoro del padre militare della marina, tornò in Sicilia nel 1941. Dopo aver vinto un concorso della polizia nel 1962 entrò a far parte della Squadra Mobile. Tra le sue indagini di rilievo ci fu quella sulla scomparsa del giornalista De Mauro. La figura difu di grande contributo nellaalla. I suoi ultimi incarichi furono appunto legatiCosa Nostra. Proprio quest’ultima fu l’artefice dell’assassinio di. Il 20 luglio 1979 fu il giorno in cui sette proiettili ...