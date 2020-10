Verona, rinnovo fino al 2022 per Alan Empereur (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Verona - Alan Empereur prolunga il suo contratto col Verona per altri due anni. lo conferma il club scaligero sul suo sito ufficiale: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)prolunga il suo contratto colper altri due anni. lo conferma il club scaligero sul suo sito ufficiale: "HellasFC è lieto di comunicare il prolungamento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Verona rinnovo Ora è anche ufficiale: Verona, rinnovo fino al 2022 per Empereur alfredopedulla.com rinnova fino al 2022

Ora è ufficiale: Empereur, assistito da Mino Raiola, rinnova fino al 2022 con il Verona. Ecco il comunicato della società di via Olanda: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di ...

Ora è ufficiale: Empereur, assistito da Mino Raiola, rinnova fino al 2022 con il Verona. Ecco il comunicato della società di via Olanda: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di ..."