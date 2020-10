Tg Lazio, edizione del 21 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo colpo alla famiglia Casamonica. Questa mattina all’alba, nella zona della Romanina, in un’area sottoposta a vincolo archeologico, sono stati sgomberati 8 manufatti, tra capannoni e villette abusive con piscina, riconducibili al clan criminale. All’interno erano prsenti una decina di affittuari. Immediate sono partite le demolizioni. L’operazione di oggi fa seguito al primo sgombero e abbattimento di otto villette dei Casamonica in via del Quadraro avvenuto il 20 novembre del 2018 e nasce dalla sinergia tra Osservatorio territoriale per la sicurezza della Prefettura, il Campidoglio e il Municipio Roma VII.NEL LAZIO 3.000 PRENOTAZIONI ONLINE A DRIVE-IN, FOCOLAI IN 75 SCUOLE Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo colpo alla famiglia Casamonica. Questa mattina all’alba, nella zona della Romanina, in un’area sottoposta a vincolo archeologico, sono stati sgomberati 8 manufatti, tra capannoni e villette abusive con piscina, riconducibili al clan criminale. All’interno erano prsenti una decina di affittuari. Immediate sono partite le demolizioni. L’operazione di oggi fa seguito al primo sgombero e abbattimento di otto villette dei Casamonica in via del Quadraro avvenuto il 20 novembre del 2018 e nasce dalla sinergia tra Osservatorio territoriale per la sicurezza della Prefettura, il Campidoglio e il Municipio Roma VII.NEL LAZIO 3.000 PRENOTAZIONI ONLINE A DRIVE-IN, FOCOLAI IN 75 SCUOLE

XVIII Edizione del Roma Videoclip-il cinema incontra la musica: Anticipazioni, Special Award, programma, videoclip premiati e proiettati, trailer, colonne sonore di artisti, registi e produzioni più a ...

Giovedi 22 ottobre, in strada Bagni, nei pressi delle Terme, a Viterbo, dalle 16.00 alle 18.30 la Rete Antitratta Tuscia organizza un presidio per la Giornata Europea Contro la Tratta. La Tratta è uno ...

