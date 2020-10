Show Atalanta in Danimarca | travolto il Midtjylland 4-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) HERNING () (ITALPRESS) – Missione compiuta per l'nella prima giornata del Gruppo D di Champions League. Alla MCH Arena di Herning, in, i nerazzurri hanno superato ilper 4-0 conquistando tre punti d'oro in vista dei prossimi impegni con i più quotati inglesi del Liverpool e gli olandesi dell'Ajax. Un'come consuetudine a trazione anteriore ha messo le cose in chiaro fin dalle prime battute di gioco, confermandosi ancora una volta la squadra più internazionale tra quelle italiane. Netta la differenza con i danesi del tecnico Priske che nella prima frazione avevano vacillato già dopo 16′ quando solo il palo aveva detto di no a Zapata su una splendida verticalizzazione di Freuler. Nulla ha però fermato il colombiano ...