Shoah | Meluzzi e quel tweet abominevole

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel giorno in cui in Italia abbiamo iniziato a registrare un incremento di ricoveri per Covid-19 tale da riprecipitarci nell’incubo di fine marzo, e in Polonia è stato annunciato l’allestimento di un ospedale all’interno dello stadio di Varsavia per far fronte alla progressione dei contagi, lo psichiatra ed ex parlamentare di Forza Italia Alessandroha pubblicato sul proprio account Twitter un fotomontaggio dove l’ignobile e derisoria scritta “Arbeit macht frei” (“il lavoro rende liberi”) che campeggia sul cancello del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz è sostituita dalla frase “Andrà tutto bene”. Forse non ci avrebbe badato nessuno, se il Memoriale delladi Auschwitz non avesse reagito con una dura nota di protesta rimbalzata anche in Italia: ...