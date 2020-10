Sette positivi negli studi Rai di via Teulada: “Si sta decidendo se mettere tutti in quarantena” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da mesi la tv fa i conti con il Coronavirus, tra cancellazioni, slittamenti, emergenze, nuove formule, assenza di pubblico e chi più ne ha più ne metta. Soprattutto, come accade per ogni settore, aumenta il numero dei contagi: così negli ultimi giorni hanno comunicato la positività al Covid-19 Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia, Roberta Rei e Giulio Golia, inviati de Le Iene, problemi anche per Alessia Marcuzzi, risultata negativa dopo un primo test in cui era debolmente positiva. “Ci sarebbero Sette positivi tra tecnici e collaboratori allo studio tre di Via Teulada da dove vanno in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano”, fa sapere il sito Dagospia. Una situazione di emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da mesi la tv fa i conti con il Coronavirus, tra cancellazioni, slittamenti, emergenze, nuove formule, assenza di pubblico e chi più ne ha più ne metta. Soprattutto, come accade per ogni settore, aumenta il numero dei contagi: cosìultimi giorni hanno comunicato latà al Covid-19 Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia, Roberta Rei e Giulio Golia, inviati de Le Iene, problemi anche per Alessia Marcuzzi, risultata negativa dopo un primo test in cui era debolmente positiva. “Ci sarebberotra tecnici e collaboratori alloo tre di Viada dove vanno in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano”, fa sapere il sito Dagospia. Una situazione di emergenza ...

I programmi Rai potrebbero essere a rischio sospensione per i nuovi casi di positività da Covid-19 tra i lavoratori dell'azienda Sette casi positivi al Coronavirus stanno mettendo in grande difficoltà ...

