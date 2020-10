Oggi è un altro giorno, Cesare Bocci e l’amore per la moglie Daniela: “È una roccia” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come dimenticare la grande emozione provata a Ballando con le Stelle, quando Cesare Bocci si è esibito a sorpresa in un romantico ballo con sua moglie Daniela Spada? È proprio da queste immagini, che ancora Oggi ci commuovono, che Serena Bortone dà il la ad una splendida intervista con l’attore di Mimì Augello, storico personaggio della fiction Il Commissario Montalbano. Ospite nel salottino di Oggi è un altro giorno, un emozionato Cesare Bocci osserva scorrere sullo schermo il video della bellissima performance che lui stesso ci aveva regalato, in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ed è l’occasione per tornare a parlare del suo grande amore ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come dimenticare la grande emozione provata a Ballando con le Stelle, quandosi è esibito a sorpresa in un romantico ballo con suaSpada? È proprio da queste immagini, che ancoraci commuovono, che Serena Bortone dà il la ad una splendida intervista con l’attore di Mimì Augello, storico personaggio della fiction Il Commissario Montalbano. Ospite nel salottino diè un, un emozionatoosserva scorrere sullo schermo il video della bellissima performance che lui stesso ci aveva regalato, in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ed è l’occasione per tornare a parlare del suo grande amore ...

borghi_claudio : Comunque oggi sono andato in metropolitana a Sky e gli altoparlanti continuano a dire 'portate la mascherina perché… - ilpost : «Che i due maggiori quotidiani nazionali oggi abbiano ciascuno una diversa notizia principale sui progetti di limit… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Coprifuoco in Lombardia. Mes… - MatteoSicoli : @Giovannid_22 Ma vedi come cambiano le cose da un giorno all'altro... oggi proprio sottona - cuoredifferente : Temo che dopo #hakimi tra oggi e domani spunta qualche altro big -