Nuovo scandalo nel sottomarino militare: “Ufficiale si presenta ubriaco e con un cartoccio di pollo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sesso, droga e alcol all’interno di un importante sottomarino nucleare. Il comandante Ben Louw si è presentato alla base navale con un “cartoccio di pollo” avanzato da un barbecue e in evidente stato di ebbrezza. È il Nuovo scandalo che coinvolge la Royal Navy, la Marina militare della Gran Bretagna. Il sottomarino è l’Hms Vigilant, valore 3 miliardi di sterline. Risale al settembre scorso la sospensione di Ben Louw, responsabile dei missili nucleari sospeso perché ubriaco al lavoro. In quel momento, il sottomarino era in fase di manutenzione negli Stati Uniti, a Kings Bay (Georgia). Il comportamento dell’ufficiale è ora il centro di un’indagine interna, avviata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sesso, droga e alcol all’interno di un importantenucleare. Il comandante Ben Louw si èto alla base navale con un “di pollo” avanzato da un barbecue e in evidente stato di ebbrezza. È ilche coinvolge la Royal Navy, la Marinadella Gran Bretagna. Ilè l’Hms Vigilant, valore 3 miliardi di sterline. Risale al settembre scorso la sospensione di Ben Louw, responsabile dei missili nucleari sospeso perchéal lavoro. In quel momento, ilera in fase di manutenzione negli Stati Uniti, a Kings Bay (Georgia). Il comportamento dell’ufficiale è ora il centro di un’indagine interna, avviata, ...

RiccardoGatti : No limits?? - Gb, nuovo scandalo per la Royal Navy: droga e alcol tra l'equipaggio di un sottomarino - Tgcom24 - leegititsssam : @officialericnam ancora niente muscoli, sto piangendo lacrime amare per questo training. ?????? però mi manca fare mus… - PaolaTacconi : RT @Sabina1956: @ferrandomau @elisabettap38 Non credo ai sondaggi, Mauro, per me la pescivendola sta sempre al 5-6%, il gaglioffo è in cadu… - Sabina1956 : @ferrandomau @elisabettap38 Non credo ai sondaggi, Mauro, per me la pescivendola sta sempre al 5-6%, il gaglioffo è… - GiovanniTizian : RT @domanigiornale: I #magistrati hanno eletto il nuovo sindacato: le toghe progressiste eleggono 11 membri, tallonati però dai conservator… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scandalo Nuovo scandalo nel sottomarino militare: “Ufficiale si presenta ubriaco e con un cartoccio di… Il Fatto Quotidiano Sesso e droga nel sottomarino nucleare, scandalo nella Marina britannica

Sesso, droga e alcol tra l'equipaggio di un importante sottomarino nucleare. Un nuovo scandalo colpisce la Royal Navy, la Marina militare della Gran Bretagna. Leggi anche > Covid, Galles in lockdown ...

Università per Stranieri, flop iscrizioni ai nuovi corsi di laurea

Flop alla prima. I due nuovi corsi di laurea triennali introdotti dall' Università per gli Stranieri di Perugia rischiano di avere ...

Sesso, droga e alcol tra l'equipaggio di un importante sottomarino nucleare. Un nuovo scandalo colpisce la Royal Navy, la Marina militare della Gran Bretagna. Leggi anche > Covid, Galles in lockdown ...Flop alla prima. I due nuovi corsi di laurea triennali introdotti dall' Università per gli Stranieri di Perugia rischiano di avere ...