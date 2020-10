Non chiamatelo hamburger vegano: la Ue decide anche su questo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Parlamento europeo voterà nelle prossime ore se un “hamburger” senza carne può effettivamente essere definito tale. Una decisione dal peso non indifferente perché potrebbe segnare il destino da una parte di un mercato, quello dei prodotti vegani, che negli ultimi mesi ha raggiunto un incremento del 264%, e dall’altra di una lobby, quella della carne, che nello stesso periodo ha registrato un calo del 3% dei consumi. L’hamburger vegano si può chiamare così? I precedenti Nell’aprile del 2019 la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che un prodotto di derivazione vegetale non potesse assumere l’etichetta associata a prodotti a base proteine animali, cancellando tra gli altri la denominazione di “latte di soia” e il “formaggio verde”. Lo stesso ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Parlamento europeo voterà nelle prossime ore se un “” senza carne può effettivamente essere definito tale. Una decisione dal peso non indifferente perché potrebbe segnare il destino da una parte di un mercato, quello dei prodotti vegani, che negli ultimi mesi ha raggiunto un incremento del 264%, e dall’altra di una lobby, quella della carne, che nello stesso periodo ha registrato un calo del 3% dei consumi. L’si può chiamare così? I precedenti Nell’aprile del 2019 la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che un prodotto di derivazione vegetale non potesse assumere l’etichetta associata a prodotti a base proteine animali, cancellando tra gli altri la denominazione di “latte di soia” e il “formaggio verde”. Lo stesso ha ...

