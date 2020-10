Napoli-Az si gioca: tamponi negativi e via libera per gli olandesi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Napoli Az Alkmar Europa League – Sembra sventato il rischio rinvio per il match di esordio in Europa League del Napoli, che sfiderà al San Paolo gli olandesi dell’Az Alkmaar. La squadra dei Paesi Bassi questa mattina è partita direzione Napoli, senza i 13 calciatori positivi al Covid-19. I convocati per la sfida sono 17, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Az Alkmar Europa League – Sembra sventato il rischio rinvio per il match di esordio in Europa League del, che sfiderà al San Paolo glidell’Az Alkmaar. La squadra dei Paesi Bassi questa mattina è partita direzione, senza i 13 calciatori positivi al Covid-19. I convocati per la sfida sono 17, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

