METEO 7 Giorni PERTURBAZIONE nel weekend | piogge | temporali | calo termico

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)SINO AL 27 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un promontorio di alta pressione tende a consolidarsi ulteriormente sul Mediterraneo Centrale, ma si protende anche a buona parte dell’Europa Centro-Orientale. Le nazioni occidentali del Continente sono invece alle prese con un’estesa saccatura di matrice nord-atlantica il cui perno si trova tra il Regno Unito ed il Mare del Nord. La vasta area anticiclonica è alimentata da un consistente flusso caldo che raggiunge il Mediterraneo e risale su gran parte dell’Europa. L’alta pressione non è sempre sinonimo di tempo soleggiato nel semestre freddo. Ormai siamo in pieno autunno e l’anticiclone, specie quando persistente, comporta inversioni termiche che si traducono in nubi basse e nebbie in Val Padana. Quest’accumulo di umidità che ristagna nei bassi ...