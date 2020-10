LIVE Vuelta a España 2020, Pamplona-Lekunberri in DIRETTA: ripreso Wellens! Fuggitivi nella morsa del gruppo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 16.54 Grande ritmo da parte della Deceuninck-Quick Ste che si è riportata a soli 35″ dai battistrada. 16.52 Scatto da parte di Bruno Armirail (Groupama-FDJ)! 16.49 Anche oggi Chris Froome non riesce a reggere il ritmo del gruppo. 16.47 ripreso Wellens! Adesso abbiamo cinque uomini al comando. 16.43 Scende a soli 38″ il distacco tra Wellens e il gruppetto con Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano. gruppo a 2’54”. 16.40 Alcuni corridori stanno perdendo contatto dal gruppo dopo il grande forcing della Movistar di Enric Mas e Alejandro Valverde. 16.37 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 16.54 Grande ritmo da parte della Deceuninck-Quick Ste che si è riportata a soli 35″ dai battistrada. 16.52 Scatto da parte di Bruno Armirail (Groupama-FDJ)! 16.49 Anche oggi Chris Froome non riesce a reggere il ritmo del. 16.47Adesso abbiamo cinque uomini al comando. 16.43 Scende a soli 38″ il distacco tra Wellens e il gruppetto con Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano.a 2’54”. 16.40 Alcuni corridori stanno perdendo contatto daldopo il grande forcing della Movistar di Enric Mas e Alejandro Valverde. 16.37 ...

