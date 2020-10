Juventus, sollievo Chiellini: nessuna lesione muscolare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante il match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha dovuto abbandonare il terreno di gioco causa infortunio. Al suo posto è subentrato il suo sostituto naturale, Merih Demiral, che molto probabilmente ne raccoglierà l’eredità nel prossimo futuro. Con l’uscita di Chiellini molti tifosi si erano preparati già al peggio, complice un recente passato che ha visto il numero 3 sempre più lontano dal calcio giocato. Gli esami strumentali svolti in casa Juventus, invece, hanno fornito una notizia tanto bella quanto inaspettata: Chiellini non ha riportato alcuna lesione muscolare. Il responso è stato pubblicato direttamente dai canali ufficiali della società e ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante il match di Champions League trae Dinamo Kiev, il capitano bianconero Giorgioha dovuto abbandonare il terreno di gioco causa infortunio. Al suo posto è subentrato il suo sostituto naturale, Merih Demiral, che molto probabilmente ne raccoglierà l’eredità nel prossimo futuro. Con l’uscita dimolti tifosi si erano preparati già al peggio, complice un recente passato che ha visto il numero 3 sempre più lontano dal calcio giocato. Gli esami strumentali svolti in casa, invece, hanno fornito una notizia tanto bella quanto inaspettata:non ha riportato alcuna. Il responso è stato pubblicato direttamente dai canali ufficiali della società e ...

