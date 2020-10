IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedì 22 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 22 ottobre 2020: Marta (Gloria Radulescu) sta per partire per gli Stati Uniti ed è in procinto di trascorrere una giornata all’insegna dei saluti a tutti i suoi amici del PARADISO.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020Armando (Pietro Genuardi) si toglie la fede che porta al collo, ma al lavoro Rocco (Giancarlo Commare) se ne accorge e – fraintendendo – spinge i colleghi a rovistare ogni angolo del PARADISO pur di trovarla. Roberta (Federica De Benedittis) spinge Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) a compiere un gesto ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 ottobre 2020)puntata de Il5 di giovedì 22: Marta (Gloria Radulescu) sta per partire per gli Stati Uniti ed è in procinto di trascorrere una giornata all’insegna dei saluti a tutti i suoi amici del.Leggi anche: UNA VITA,puntata di giovedì 22 e venerdì 23Armando (Pietro Genuardi) si toglie la fede che porta al collo, ma al lavoro Rocco (Giancarlo Commare) se ne accorge e – fraintendendo – spinge i colleghi a rovistare ogni angolo delpur di trovarla. Roberta (Federica De Benedittis) spinge Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) a compiere un gesto ...

