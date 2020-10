GfVip: Brosio pronto per il reality dopo il Coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paolo Brosio ha confermato a “Fuori dal Coro” la guarigione dal Covid nonché la voglia di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip Gf Vip, Paolo Brosio guarito dal Covid: “Aspetto ok dalla produzione” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paoloha confermato a “Fuori dal Coro” la guarigione dal Covid nonché la voglia di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip Gf Vip, Paologuarito dal Covid: “Aspetto ok dalla produzione” su Notizie.it.

EmilyMidispiace : A me sto fatto che ci siamo persi là combo Tommaso Zorzi Paolo Brosio non fa dormire la notte. Non lo supero. @gfvip - CinguettaTV : Confermata l'entrata in casa di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip, entro i prossimi 10 giorni la conferma dalla p… - blogtivvu : #GFVip, Paolo Brosio dopo il Covid conferma l’ingresso: “Aspetto solo l’ok della produzione” - corvino90 : ELISABETTA E PRONTA PER ORGANIZZARE I PULLMAN PER MEDJUGORJE CON BROSIO ??????#GFVIP - FrishSergio : Vi immaginate il momento preghiera con Brosio e Flavia vento cosa sarebbe stato #gfvip -