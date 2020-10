Genoa | altri 5 calciatori negativi al Covid-19

Lopez92Paul : RT @romanewseu: Ufficiale #Genoa, altri 4 giocatori guariti dal #Covid #RomanewsEU - MomentiCalcio : Serie A: segnali di ripresa nel Genoa, altri 5 giocatori guariti! - romanewseu : Ufficiale #Genoa, altri 4 giocatori guariti dal #Covid #RomanewsEU - pianetagenoa : Coronavirus, altri cinque negativi nel Genoa: Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Tornano negativi altri cinque calciatori, tra di loro c'è anche il capitano Criscito -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa altri

Criscito, Cassata, Destro, Lerager e Zappacosta finalmente negativi GENOVA (ITALPRESS) - Il peggio sembra ormai alle spalle in casa Genoa. Il club annuncia in una nota che altri cinque calciatori ...Acquistato per la sua duttilità, che gli consente di giocare su entrambe le fasce, per Darmian, già contro il Genoa, potrebbe avvicinarsi l'ora della prima volta con i nerazzurri.