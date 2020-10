DayDreamer | anticipazioni | Emre e Leyla si sposano di nascosto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per tutti i fan disono in arrivo grosse novità. Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime settimane, le trame si movimenteranno parecchio dopo l’arrivo in città di Huma, la madre di Can ed. La donna non vedrà di buon occhio la relazione dei suoi figli con le sorelle Aydin e, per tale motivo, non esiterà a mettere loro i bastoni tra le ruote., dopo aver lasciato Osman, ritornerà tra le braccia di. I due ricominceranno a vedersi diper evitare le interferenze delle rispettive famiglie, sino a quando il minore dei Divit non proporrà alla sua amata di sposarlo in gran segreto.accetterà?...