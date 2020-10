Covid, in Svizzera nuovo picco di contagi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fonte: https://www.torrechannel.it/Svizzera-divieto-per-gli-svizzeri-di-andare-in-italia-a-fare-la-spesa/Un weekend con un tasso di positività al 16,12%. Dopo gli oltre 3000 contagi di ieri, la Svizzera impone nuove norme e inasprisce le regole di accesso nel paese Incremento di casi positivi e nuove restrizioni Nella Confederazione Elvetica arriva una nuova ondata di contagi. Ieri il picco con oltre 3000 casi. Il punto più alto in Svizzera si era raggiunto il 3 aprile con 1774 casi in un solo giorno (in una popolazione che conta 9 milioni di abitanti); mentre nell’ultimo weekend si erano superati gli 8000 casi. Una situazione che, nonostante le norme sulla quarantena per i viaggiatori provenienti da diversi paesi, è sotto osservazione dal Governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fonte: https://www.torrechannel.it/-divieto-per-gli-svizzeri-di-andare-in-italia-a-fare-la-spesa/Un weekend con un tasso di positività al 16,12%. Dopo gli oltre 3000di ieri, laimpone nuove norme e inasprisce le regole di accesso nel paese Incremento di casi positivi e nuove restrizioni Nella Confederazione Elvetica arriva una nuova ondata di. Ieri ilcon oltre 3000 casi. Il punto più alto insi era raggiunto il 3 aprile con 1774 casi in un solo giorno (in una popolazione che conta 9 milioni di abitanti); mentre nell’ultimo weekend si erano superati gli 8000 casi. Una situazione che, nonostante le norme sulla quarantena per i viaggiatori provenienti da diversi paesi, è sotto osservazione dal Governo ...

