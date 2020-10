Coronavirus, Sala “coprifuoco non è follia” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quella di vietare gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino per far fronte all’impennata di contagi e ricoveri “non è un’idea folle. E’ chiaro che va a toccare e a colpire una fascia del commercio e io mi sto sgolando con il governo per far sì che questa fascia, in particolare in questo momento, sia tutelata e aiutata”, sottolinea nel consueto post pubblicato sulla propria pagina Facebook. vbo/com Coronavirus, Sala “coprifuoco non è follia” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe, quella di vietare gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino per far fronte all’impennata di contagi e ricoveri “non è un’idea folle. E’ chiaro che va a toccare e a colpire una fascia del commercio e io mi sto sgolando con il governo per far sì che questa fascia, in particolare in questo momento, sia tutelata e aiutata”, sottolinea nel consueto post pubblicato sulla propria pagina Facebook. vbo/com“coprifuoco non è follia” su Il Corriere della Città.

