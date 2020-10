Coronavirus Lombardia, firmata ordinanza di coprifuoco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ordinanza, firmata da Fontana e dal Ministro della Salute, prevede il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5: spostamenti consentiti con autocertificazione Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato l’ordinanza che stabilisce, su tutto il territorio regionale e a partire da giovedì 22 Ottobre, il coprifuoco dalle 23.00 alle 5.00;in tale fascia oraria sarà possibile spostarsi solo esibendo un’autocertificazione che comprovi l’effettiva necessità dello spostamento, per lavoro o motivi di salute in primis: i trasgressori saranno puniti ai sensi del decreto sull’emergenza Covid varato lo scorso 25 Marzo. Imperativo invertire la rotta Stando alle prime ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’da Fontana e dal Ministro della Salute, prevede ilindalle 23 alle 5: spostamenti consentiti con autocertificazione Il Governatore dellaAttilio Fontana e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato l’che stabilisce, su tutto il territorio regionale e a partire da giovedì 22 Ottobre, ildalle 23.00 alle 5.00;in tale fascia oraria sarà possibile spostarsi solo esibendo un’autocertificazione che comprovi l’effettiva necessità dello spostamento, per lavoro o motivi di salute in primis: i trasgressori saranno puniti ai sensi del decreto sull’emergenza Covid varato lo scorso 25 Marzo. Imperativo invertire la rotta Stando alle prime ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - fanpage : ??ULTIM'ORA, 'Stop a tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5', quindi #coprifuoco. La richiesta della Regione Lombardia - Open_gol : I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. La riapertura dell’ospedale in Fiera Milano appare ine… - ereike05 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus in Lombardia, coprifuoco dalle 23 e autocertificazione: firmata l'ordinanza della Regione, valida fino al… - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Lombardia multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco #coronavirus -