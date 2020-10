Coronavirus: anestesista Codogno, 'sorpresi da numeri contagi, sistema rischia collasso' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) su Notizie.it.

Annalisa Malara, intervistata dal quotidiano La Repubblica, è tra le personalità che Sergio Mattarella ha premiato per essersi distinte durante la prima esplosione del coronavirus. Il 20 febbraio, ...

Università: Consulcesi, in Italia 56mila medici in meno, rivedere numero chiuso'

(Adnkronos Salute) - "Contro la carenza cronica di medici in Italia, ancora più evidente in piena emergenza Covid-19, bisognerebbe ... mancano specialisti, come anestesisti-rianimatori e ...

