Coprifuoco in Slovenia. Dalle 21 alle 6 vietato spostarsi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da lunedì 19 ottobre in Slovenia per contrastare la diffusione del coronavirus è stata disposta una misusa drastica. E’ in vigore infatti il Coprifuoco notturno Dalle 21 alle 6 del mattino. vietato quindi uscire di casa, permesso solamente se il motivo è quello di recarsi al luogo di lavoro.Per quanto riguarda le scuole elementari le lezioni si effettueranno in presenza, per le altre classi verrà adottata la didattica a distanza. Niente matrimoni e riti religiosi, chiusi musei e associazioni culturali, limitazioni per locali pubblici e negozi.Altra limitazione introdotta è quello dello spostamento fra le regioni. La Slovenia è quindi zona rossa, salvo la zona del Carso e del litorale.Allo stato attuale i confini restano ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da lunedì 19 ottobre inper contrastare la diffusione del coronavirus è stata disposta una misusa drastica. E’ in vigore infatti ilnotturno216 del mattino.quindi uscire di casa, permesso solamente se il motivo è quello di recarsi al luogo di lavoro.Per quanto riguarda le scuole elementari le lezioni si effettueranno in presenza, per le altre classi verrà adottata la didattica a distanza. Niente matrimoni e riti religiosi, chiusi musei e associazioni culturali, limitazioni per locali pubblici e negozi.Altra limitazione introdotta è quello dello spostamento fra le regioni. Laè quindi zona rossa, salvo la zona del Carso e del litorale.Allo stato attuale i confini restano ...

