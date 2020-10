Conte: “Misure mirate per i ristoranti”, ma la cassa integrazione non arriva (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’informativa di oggi al Senato, ha assicurato misure mirate per i ristoratori. Misure mirate, anche immediate, per bar e ristoranti. Le ha annunciate oggi – mercoledì 21 ottobre – nella sua informativa al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il motivo? I due Dpcm emanati nelle ultime settimane, … L'articolo Conte: “Misure mirate per i ristoranti”, ma la cassa integrazione non arriva proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe, nell’informativa di oggi al Senato, ha assicurato misureper i ristoratori. Misure, anche immediate, per bar e ristoranti. Le ha annunciate oggi – mercoledì 21 ottobre – nella sua informativa al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe. Il motivo? I due Dpcm emanati nelle ultime settimane, … L'articolo: “Misureper i ristoranti”, ma lanonproviene da www.meteoweek.com.

