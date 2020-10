Arriva Idroboss | la nuova start-up che sta rivoluzionando l’idraulica in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Spesso e malvolentieri ci si ritrova alle prese con problemi idraulici di diverso tipo. Problemi che, puntualmente, portano con sé tutta una serie di conseguenze più o meno gravi sulla nostra vita di tutti i giorni e che possono andare anche a intaccare le nostre attività economiche come vedremo in seguito. Secondo questi presupposti, dovrebbe essere facile trovare un idraulico ogni volta che ce ne sia bisogno, soprattutto se si parla di grandi città come lo possono essere Milano, Napoli o la stessa Capitale. Niente di più falso. Nel momento in cui ci sarà urgentemente bisogno di un idraulico, Roma e le altre città di cui sopra non sempre si presteranno facilmente al compito di fornirci un servizio tempestivo in materia di perdite da riparare e fosse biologiche da spurgare. Per questa ragione, oggi si parlerà di un ...