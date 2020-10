Alessia Marcuzzi, finale “di lusso” a Temptation Island: il prezzo del maglione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Temptation Island, una finale “di lusso”. E in tutti i sensi. Intanto perché il docu reality di Alessia Marcuzzi ha fatto boom di ascolti. La puntata conclusiva, quella con gli ultimi falò e gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste a un mese dalla fine delle riprese, è andata in onda in prima serata, su Canale 5, martedì 20 ottobre 2020. I dati diffusi nella mattinata successiva parlano chiaro e vedono trionfare ancora una volta Temptation Island. Dopo aver conquistato la prima serata dello scorso 7 ottobre, l’appuntamento finale ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.504.000 di telespettatori per il 21% di share. Mentre il diretto concorrente su Ra1, ovvero la fiction Imma Tataranni – Sostituto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020), una“di lusso”. E in tutti i sensi. Intanto perché il docu reality diha fatto boom di ascolti. La puntata conclusiva, quella con gli ultimi falò e gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste a un mese dalla fine delle riprese, è andata in onda in prima serata, su Canale 5, martedì 20 ottobre 2020. I dati diffusi nella mattinata successiva parlano chiaro e vedono trionfare ancora una volta. Dopo aver conquistato la prima serata dello scorso 7 ottobre, l’appuntamentoha tenuto incollati al piccolo schermo 3.504.000 di telespettatori per il 21% di share. Mentre il diretto concorrente su Ra1, ovvero la fiction Imma Tataranni – Sostituto ...

